Σέρρες: «Bάναυση προσβολή της μνήμης του εκλιπόντος» -Τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του διοικητή της πυροσβεστικής

Ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, εξέδωσε ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας του εκλιπόντος.

Μέσω της ανακοίνωσης που έδωσε στη δημοσιότητα, ο νομικός σύμβουλος κάνει λόγο για βάναυση προσβολή της μνήμης του νεκρού και ζητά την παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 24ωρα, αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του 45χρονου.

«Ως νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του εκλιπόντος, Επιπυραγού Κωνσταντίνου Γκίνη, αισθάνομαι την υποχρέωση να παρέμβω δημόσια και να ζητήσω επιτακτικά την άμεση παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας, των αυθαίρετων σεναρίων και της δημόσιας στοχοποίησης που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η διασπορά ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και «πληροφοριών» που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, συνιστά βάναυση προσβολή της μνήμης του εκλιπόντος, αλλά κυρίως προσβάλλει κατάφωρα την αξιοπρέπεια και την ψυχική υγεία της οικογένειάς του και των ανήλικων παιδιών του.

Υπενθυμίζεται ότι τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δικαστικές και ιατροδικαστικές αρχές. Οποιαδήποτε δημόσια αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών πριν την έκδοση επίσημου πορίσματος δεν αποτελεί ενημέρωση, αλλά κοινωνική ανθρωποφαγία.

Η κοινωνία οφείλει να επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα. Η ελευθερία του λόγου δεν ταυτίζεται με την ασυδοσία ούτε δικαιολογεί τη διασπορά ψευδών ή προσβλητικών αναφορών για έναν νεκρό και την οικογένειά του.

Ζητούμε με απόλυτη σαφήνεια: -Να σταματήσει άμεσα κάθε δημόσια εικασία. – Να μην αναπαράγονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. – Να γίνει σεβαστή η διαδικασία της Δικαιοσύνης. – Να προστατευθεί η μνήμη του εκλιπόντος και η αξιοπρέπεια των οικείων του.

Οποιαδήποτε περαιτέρω προσβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώα και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κώστας Παρηγόρης

iefimerida.gr