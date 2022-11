Σε θερμό κλίμα η συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Κάρολο Γ' στο Κάστρο του Windsor. Η συνάντηση, στην οποία ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, διεξήχθη σε θερμό κλίμα.

Had the pleasure of meeting with His Majesty King Charles III at Windsor Castle. pic.twitter.com/q3392RuumG

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 28, 2022