Εθιμοτυπικές επισκέψεις του Προέδρου της ΝΙΚΗΣ σε Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις και Πυροσβεστική - ΦΩΤΟ

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών επισκέψεών του ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, έστειλε μήνυμα στήριξης, σεβασμού και αναγνώρισης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και τα Σώματα Ασφαλείας.

Αρχικά, ο κ. Νατσιός επισκέφθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση Νομού Κιλκίς, όπου συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή, κ. Δημήτρη Ντέντα. Κατά τη συνάντηση αντάλλαξαν ευχές για τις εορτές, ενώ συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ μετέβη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κιλκίς, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «ΠΟΝΤΟΣ», Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο. Η 71η Ταξιαρχία, που εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον μάχιμες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Νατσιός υπογράμμισε ότι η ΝΙΚΗ στέκεται διαχρονικά με σεβασμό και αγάπη στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπερασπίζονται την εθνική αξιοπρέπεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, καθώς και δίπλα στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, απηύθυνε θερμές ευχές για καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα προς τους κατοίκους του Νομού Κιλκίς και προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Ο κύκλος των επισκέψεων ολοκληρώθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, με την επίσκεψη του Προέδρου της ΝΙΚΗΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιλκίς, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή, Αντιπύραρχο κ. Ιωάννη Πολιτίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν ευχές και συζήτησαν για το επιχειρησιακό έργο της Υπηρεσίας και τον υφιστάμενο εξοπλισμό.

Ο κ. Νατσιός εξήρε ιδιαίτερα το έργο των πυροσβεστών κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς του καλοκαιριού στις παρυφές της πόλης του Κιλκίς, επισημαίνοντας την αυτοθυσία με την οποία προστάτευσαν επιχειρήσεις και απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς στον ιστορικό χώρο του Ηρώου Κιλκίς.