Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

Η Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 αποτελεί μία ξεχωριστή ημέρα για την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλίας, μιας και έλαβε χώρα η τελετή παράδοσης – παραλαβής αυτής στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας.

Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, ο απερχόμενος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος (ε.ο.θ.) Στυλιανός Μπιλιάλης παρέδωσε τα ηνία της αστυνόμευσης σε πανθεσσαλικό επίπεδο στον νέο, Ταξίαρχο Γεώργιο Ντιζέ.

Κατά την έναρξη της λαμπρής τελετής, έλαβε χώρα δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμου.

Στη συνέχεια, έλαβε πρώτος τον λόγο ο απερχόμενος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας που προέβη σε μία σύντομη αναφορά στον υπηρεσιακό του βίο, με έκδηλη την φόρτιση στο πρόσωπό του, εκφράζοντας την συμπαράστασή του στους αστυνομικούς που συνεχίζουν την υπηρέτηση, τονίζοντας ότι η ιδιότητα του αστυνομικού παραμένει αναλλοίωτη στη συνείδηση του κάθε ένστολου.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του νέου Γενικού, Ταξίαρχου κ. Ντιζέ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον προκάτοχό του για τα όσα ανέφερε, κάνοντας σύντομη μνεία στο έργο του, μεταξύ άλλων, στάθηκε στο γεγονός ότι η ανάληψη της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας συνιστά στιγμή ευθύνης και αποστολή ουσίας.

Παράλληλα, εστίασε στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της αστυνόμευσης, επισημαίνοντας ότι η ηγεσία εμπνέει και δεν επιβάλλεται, απευθύνοντας κάλεσμα σε φορείς και θεσμούς για επίτευξη της βέλτιστης συνεργασίας προς όφελος των πολιτών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι των θρησκευτικών Αρχών, στελέχη της αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, μέλη συνδικαλιστικών ενώσεων και σωματείων αστυνομικών της Θεσσαλίας, εν ενεργεία και απόστρατοι αστυνομικοί, καθώς και πολίτες.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης προσφέρθηκαν αναμνηστικές πλακέτες.