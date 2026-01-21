Σε φάση «ΕΚΑΜ» τα ΤΑΕ της Κρήτης – Εκπαίδευση «φωτιά» και αυστηρή αξιολόγηση

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη με αφορμή τα γεγονότα στα Βορίζια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε ανακοινώσει την προώθηση της αναδιοργάνωσης των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα ΤΑΕ ενοποιούνται με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, με στόχο την ενιαία και πιο αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση σε κάθε νομό.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι θα υπάγονται απευθείας στους κατά τόπους διευθυντές Αστυνομίας, ενώ το προσωπικό τους θα επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια, θα εκπαιδεύεται από την ΕΚΑΜ και θα αξιολογείται σε ετήσια βάση.

Δύο μήνες αργότερα, η διαταγή που υλοποιεί την εξαγγελία αυτή έχει ήδη αποσταλεί στα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Σε ένα από αυτά έχει ξεκινήσει απαιτητική, αν και ολιγοήμερη, εκπαίδευση από στελέχη της ΕΚΑΜ.

Η σχετική διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, από προχθές, Δευτέρα, περίπου 20 αστυνομικοί του ΤΑΕ Μυλοποτάμου συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης που πραγματοποιείται σε χώρο ο οποίος έχει διατεθεί από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία σε αυτή τη φάση διαρκεί τουλάχιστον έξι ημέρες και θα ακολουθηθεί από σχετική αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, έως την 1η Μαρτίου θα πρέπει να έχουν περάσει από το στάδιο της εκπαίδευσης όλες οι ομάδες των ΤΑΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί καλούνται, σε συνθήκες που προσομοιάζουν με πραγματικά επιχειρησιακά περιστατικά, να εκπαιδευτούν από τα επίλεκτα στελέχη της ειδικής μονάδας της ΕΛ.ΑΣ. σε τακτικές αυτοάμυνας, να υποβληθούν σε συνεχή και εντατική σωματική άσκηση και να ανταποκριθούν σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων που προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε εξαγγείλει από το Ηράκλειο ο κ. Χρυσοχοΐδης, η αναδιοργάνωση των ΤΑΕ περιλαμβάνει, πέραν της ενοποίησής τους με τις ΟΠΚΕ, την άμεση υπαγωγή τους στους τοπικούς διευθυντές Αστυνομίας, την αυστηρή επιλογή προσωπικού, την εκπαίδευση από την ΕΚΑΜ και την καθιέρωση ετήσιας αξιολόγησης.

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει επίσης την ενίσχυση των υπηρεσιών με 150 νέους αστυνομικούς, καθώς και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, από οχήματα έως μέσα επιτήρησης.

Θάνος Περβολαράκης