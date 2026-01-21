Βαριές κατηγορίες σε 13 μέλη του κυκλώματος με τις «πειραγμένες» αντλίες σε πρατήρια καυσίμων

Σωρεία αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος περιλαμβάνονται στη δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 13 συλληφθέντων για δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε καταναλωτές υγρών καυσίμων μέσω παράνομου λογισμικού που εν αγνοία του πελάτη μείωνε την ποσότητα καυσίμου που παρέδιδαν.

Στους συλληφθέντες, κατά περίπτωση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120.000 ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών-εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Οι 13 παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή για τις απολογίες τους ενώ άμεσα οι δικαστικές αρχές θα εκδώσουν εντάλματα σύλληψης για πέντε πρόσωπα που εμπλέκονται, σύμφωνα με την δικογραφία, στην όλη παράνομη δραστηριότητα και δεν εντοπίστηκαν στην μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο, κατά τη δικογραφία, αρχηγός της οργάνωσης ο οποίος φαίνεται ότι συμμετείχε σε είκοσι εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων. Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι τεχνικοί υπάλληλοι και στελέχη της εταιρίας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό οι οποίοι προμήθευαν και παρείχαν στα πρατήρια τεχνική υποστήριξη του προγράμματος. Όλοι τους θεωρούνται, κατά τη δικογραφία, μέλη της εγκληματικής ομάδας.