Σε εξέλιξη οι Κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Οι πρώτες πληροφορίες

Μετά την ανανέωση της θητείας του Αρχηγού του Σώματος, Δημήτρη Μάλλιου, ήρθε η στιγμή για τις κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες είχαν καθυστερήσει λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.



Εδώ και μερικές ώρες, το Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη στο γραφείο του Αρχηγού στην Κατεχάκη. Μαζί του βρίσκονται και δύο ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.



Σύμφωνα με πληροφορίες από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, φαίνεται πως αποστρατεύονται δύο Αντιστράτηγοι. Πρόκειται για τον μέχρι σήμερα Υπαρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο Πασχάλη Συριτούδη, και τον Επιτελάρχη, Χαράλαμπο Καλόγηρο. Αναμένεται, μετά από πολλές δεκαετίες, οι δύο στρατηγοί να αποχωρήσουν από την Ελληνική Αστυνομία.



Στον βαθμό του Αντιστρατήγου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, προάγονται δύο Υποστράτηγοι: Ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, Νικόλαος Σπυριδάκης και ο μέχρι πρότινος Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου, Ιωάννης Σκούρας.



Εάν οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η νέα διοικητική πυραμίδα της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. θα έχει την εξής μορφή:



Α’ Υπαρχηγός: Ο ήδη Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας (μέχρι τώρα Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος).



Β’ Υπαρχηγός: Ο Ιωάννης Σκούρας.



Με βάση τη νέα δομή, ο πρώτος θα είναι ο Επιχειρησιακός Υπαρχηγός και ο δεύτερος θα είναι ο Επιτελικός Υπαρχηγός.

Στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ενώ Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος «Κρητικάρχης», Νικόλαος Σπυριδάκης.



Και το μεγάλο ερώτημα; Ποιος αναλαμβάνει τελικά την Κρήτη;

Πηγή: protothema.gr