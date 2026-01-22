Βραβεύτηκε Αστυνομικός

Ηράκλειο: Τον αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά δεν αδιαφόρησε και κατάφερε να σώσει μια γυναίκα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, βράβευσε χθες η ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, στον ετήσιο χορό της.

Ο Αστυνομικός Λευτέρης Σουλτάτος τον περασμένο Οκτώβριο ενώ βρισκόταν σε περιοχή του Ηρακλείου, άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια θα με σκοτώσει». Οι φωνές κινητοποίησαν τον αστυνομικό, ο οποίος – αν και ήταν εκτός υπηρεσίας – πήγε να ελέγξει το περιστατικό.

Εκεί, διαπίστωσε πως ο 82χρονος ασκούσε λεκτική και σωματική βία στην 76χρονη σύζυγό του ενώ ήταν παρόν και το 37χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα, ο 82χρονος στη θέα του αστυνομικού άρχισε να φωνάζει ενώ επιτέθηκε και σε εκείνον.

Θάνος Περβολαράκης

Πηγή: patris.gr