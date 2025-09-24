Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέπρατταν απάτες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, υποδυόμενοι εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Αναμένεται να ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.