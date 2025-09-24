PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

ΚΡΙΣΕΙΣ
13:17 | 24/09/2025

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέπρατταν απάτες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, υποδυόμενοι εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Αναμένεται να ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI
