PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου αγοριού

A
15:12 | 12/10/2025

λεύθεροι, με απόφαση της Εισαγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού στην Σαντορίνη

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 5 ετών παιδί από την Ινδία, συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επί του πεδίου έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

www.kathimerini.gr

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis