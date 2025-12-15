Ρουβίκωνας: Πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι της Κεραμέως

Πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, πραγματοποίησαν μέλη του εργατικού τομέα του Ρουβίκωνα.

Όπως αναφέρουν η διαμαρτυρία αφορούσε τα 13ωρα εργασίας και την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων.

«Μόνο το πρώτο εννιάμηνο του 2025 μετράμε περίπου 200 νεκρούς εργάτες και εκατοντάδες σοβαρούς τραυματισμούς, την ώρα που δεκάδες εργατικά ατυχήματα την ημέρα δεν καταγράφονται καν. Πρόσφατο παράδειγμα ο θάνατος 27χρονου μετανάστη εργάτη στο έργο του Ελληνικού, σε συνθήκες αδήλωτης, εξαντλητικής εργασίας χωρίς στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας», αναφέρουν χαρακτηριστικά λέγοντας ότι η κα Κεραμέως «είναι πολιτικά υπεύθυνη για αυτήν την πραγματικότητα».

