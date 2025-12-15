Πήγαν ως επισκέπτες στην Αστυνομία και συνελήφθησαν - Τραυματισμός τριών αστυνομικών

Επεισοδιακή ήταν η υπόθεση διάρρηξης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καρδίτσα, η οποία οδήγησε συνολικά στη σύλληψη οκτώ ατόμων, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, κλοπή, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και εξύβριση.

Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν πέντε άτομα φέρονται να παραβίασαν την κλειδαριά καφέ στο κέντρο της Καρδίτσας και να αφαίρεσαν από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Η υπόθεση ωστόσο δεν έληξε εκεί. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έξι άτομα μετέβησαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας προκειμένου να επισκεφθούν τους συλληφθέντες. Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προέκυψε ότι τρεις από αυτούς είχαν συμμετοχή στη διάρρηξη, με αποτέλεσμα να συλληφθούν εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις από τους έξι επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και άτομο που εμπλεκόταν στην κλοπή, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, τραυματίζοντας τρεις εξ αυτών, ενώ ταυτόχρονα τους εξύβριζαν.

Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι συλληφθέντες –έξι ημεδαποί άνδρες, ένας ανήλικος ημεδαπός και ένας αλλοδαπός– οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Πηγή: taxydromos.gr