Αγώνες πρωταθλήματος τζούντο, σκάκι και τοξοβολίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2025 - ΦΩΤΟ

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν οι Αγώνες του Πρωταθλήματος Τζούντο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Φοίβος», στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου του Ολυμπιακού Χωριού στους Θρακομακεδόνες. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τη Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετείχε με ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα. Ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Κουναλάκης Νικόλαος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -66 κιλών. Ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Μαρακάκης Ιωάννης επίσης το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -90 κιλών και ο Λιμενοφύλακας Κατσάνος Αθανάσιος σημείωσε αξιόλογη εμφάνιση, κατακτώντας την 5η θέση. Την προετοιμασία και καθοδήγηση της ομάδας είχε ο προπονητής Σημαιοφόρος Λ.Σ. Τσαπάρας Ιωάννης.

Τους αγώνες παρακολούθησαν αντιπροσωπείες από Υπηρεσίες και Μονάδες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και φίλοι του αθλήματος, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα υποστηρικτικό και δυναμικό αγωνιστικό περιβάλλον.

Η τελική κατάταξη των ομάδων διαμορφώθηκε ως εξής: 1η θέση για τον Στρατό Ξηράς, 2η θέση για την Ελληνική Αστυνομία, 3η θέση για το Πολεμικό Ναυτικό, 4η θέση για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και 5η θέση για το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία.

Από τις 08 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας Αττικής, το Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2025.

Το Πρωτάθλημα διοργανώθηκε από την Πολεμική Αεροπορία, μέσω της 123 Σμηναρχίας Τεχνικής Εκπαίδευσης, με τη συνδρομή της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) και υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή εκπροσωπήθηκε από τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. Σεφέρη Γεώργιο, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση στην ατομική κατάταξη, επιτυγχάνοντας αξιόλογη αγωνιστική επίδοση ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή και η διάκριση του στελέχους του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. αναδεικνύει τη σημασία της αθλητικής άσκησης και του πνεύματος άμιλλας στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας το Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Ανδρών και Γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το έτος 2025.

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετείχε με επιτυχία στη διοργάνωση, σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις στο αγώνισμα της τοξοβολίας.

Η Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Πατρίκη Ανδρομάχη κατέκτησε την 1η θέση στην ατομική κατάταξη στο σύνθετο τόξο (compound) Γυναικών Α - 18μ., και η Αρχικελευστής Λ.Σ. Βερούχη Ελένη κατέκτησε την 3η θέση στην ατομική κατάταξη Ολυμπιακού τόξου (recurve) Γυναικών Α - 18μ.

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των στελεχών του τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον αθλητικό τομέα.