Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από πτώση λεωφορείου σε ποταμό της Αγίας Πετρούπολης - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν λεωφορείο με περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

Ο προηγούμενος απολογισμός των ρωσικών αρχών έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 44χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και ανακρίνεται. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πέδησης.

7 people killed as a bus fell into a river in St. Petersburg, Russia pic.twitter.com/3ssfGz8t49

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 10, 2024