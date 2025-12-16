PoliceNET of Greece logo
Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

Οκτώ νεκροί σε τρία αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοων στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό - ΒΙΝΤΕΟ

12:29 | 16/12/2025

 Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι διεξήγαγαν τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ισάριθμων πλεούμενων που κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 8 άνδρες που χαρακτήρισαν «ναρκωτρομοκράτες».

   Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι πως τα σκάφη αυτά κινούνταν «κατά μήκος γνωστών (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών και εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών», επικαλούμενο «πληροφορίες», χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για αυτό.

