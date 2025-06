Ρωσία: Δυο γέφυρες καταρρέουν, 2 τρένα εκτροχιάζονται – τουλάχιστον 7 νεκροί, δεκάδες τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ (νοτιοδυτικά), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί διερχόμενος εμπορευματικός συρμός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν, διευκρινίζοντας πως κατά τα πρώτα στοιχεία, τραυματίστηκε μηχανοδηγός.

Η καταστροφή καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την κατάρρευση οδικής γέφυρας στην γειτονική περιφέρεια Μπριάνσκ με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί επιβατικός συρμός — το δυστύχημα αυτό έχει απολογισμό τουλάχιστον επτά νεκρούς και σχεδόν εβδομήντα τραυματίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό περιφερειάρχη της Κουρσκ Χινστάιν, ο εμπορευματικός συρμός «έπεσε στον δρόμο που περνά κάτω από τη γέφυρα» και «πήρε φωτιά». Οι μηχανοδηγοί του τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές, δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους», ενημέρωσε νωρίτερα ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ Μπόγκομαζ μέσω Telegram, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς. Ακόμη, έκανε λόγο για «66 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», προσθέτοντας ότι από αυτούς, «τρία θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους παιδί» και ότι «έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία 44 άνθρωποι».

Αντιδρώντας στις καταστροφές, ρώσος γερουσιαστής δήλωσε σήμερα πως δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει μετατραπεί σε τρομοκρατικό θύλακο», αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως θεωρεί ότι οφείλονταν σε ουκρανικές ενέργειες δολιοφθοράς.

Ως τη δήλωση του γερουσιαστή, οι αρχές δεν έκαναν δημόσια σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει.

Ωστόσο κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας έκαναν εξαρχής λόγο για σαμποτάζ.

Ο εκτροχιασμός του συρμού υπ’ αρ. 86, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κλίμοφ, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά) με προορισμό τη Μόσχα, έγινε στις 22:44, στο επίπεδο της περιοχής Πίλτσινο-Βιγκόνιτσι, διευκρίνισε η εταιρεία Σιδηρόδρομοι της Μόσχας μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η κατάρρευση της γέφυρας στην Μπριάνσκ οφειλόταν σε «παράνομη επέμβαση». Η κυκλοφορία άλλων συρμών δεν είχε επηρεαστεί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο θεωρείται γενικά πως έχει πηγές στις –αν όχι σχέση με τις– ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως η γέφυρα ανατινάχτηκε.

Σε βίντεο από τον τόπο της καταστροφής στην Μπριάνσκ που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται σωστικά συνεργεία επιτόπου και μεγάλος όγκος συντριμμιών γύρω από αυτόν που μοιάζει να είναι ο εκτροχιασμένος συρμός.

Οι περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κουρσκ γειτονεύουν με την Ουκρανία. Το σημείο όπου έγινε η καταστροφή απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο χωρών, εμπόλεμων από τον Φεβρουάριο του 2022.

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις δολιοφθορών με στόχο τρένα σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Στις αρχές Απριλίου, η δικαιοσύνη στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νοτιοδυτικά), που δεν γειτονεύει με την Ουκρανία αλλά είναι σχετικά κοντά, ανακοίνωσε την καταδίκη 23χρονου να εκτίσει 14 χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό σιδηροδρομικών υποδομών. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, ομολόγησε την πράξη του, που χαρακτηρίστηκε ενέργεια υπέρ της Ουκρανίας.

Στη γειτονική περιφέρεια Σαράταφ (νοτιοδυτικά), δυο 24χρονοι καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές 14 και 12 ετών κάθειρξης για παρόμοια υπόθεση.

Οι περισσότερες ενέργειες αυτού του είδους αποδίδονται σε νεαρούς — ενίοτε ανήλικους.

Η Ουκρανία κατά κανόνα αποφεύγει να σχολιάσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη ρωσική επικράτεια. Σε κάποιες περιπτώσεις πάντως έχει εκφράσει ικανοποίηση, κρίνοντας πως πρόκειται για θεμιτές ενέργειες αντιποίνων στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του δικού της σιδηροδρομικού δικτύου — υποδομής καίριας σημασίας σε αυτόν τον πόλεμο.

#Update: Second bridge collapses in Russia: After #Bryansk, another train derailed in the #Kursk regionhttps://t.co/HfNB2ravfd

A bridge collapsed overnight and derailed a train in #Russia's Kursk region, the region's governor said on Sunday (Jun 1).

This comes just hours after… pic.twitter.com/5OMVnynnYb

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 1, 2025