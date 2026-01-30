Σε ποια χώρα η αστυνομία ιδρύει επαγγελματική λέσχη ποδηλασίας

Το απόγευμα της 30ής Ιανουαρίου, το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ πραγματοποίησε τελετή για την έναρξη της Ποδηλατικής Λέσχης της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ, η οποία κληρονομεί την παράδοση της ποδηλατικής ομάδας της αστυνομίας της πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 1979, και αποτελεί την πρώτη επαγγελματική αθλητική ομάδα της αστυνομίας.

Η ίδρυση του συλλόγου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των ηγετών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και της Λαϊκής Επιτροπής της πόλης Χο Τσι Μινχ σχετικά με την ανάπτυξη αθλημάτων υψηλών επιδόσεων σε συνδυασμό με τα πολιτικά καθήκοντα της λαϊκής αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης

Προηγουμένως, η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ αναδιοργάνωσε την ποδοσφαιρική της ομάδα και ενίσχυσε την ομάδα βόλεϊ, επιτυγχάνοντας αρχικά πολλά θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ, η ποδηλατική λέσχη όχι μόνο συμβάλλει στην αποκατάσταση ενός συμβόλου αθλήματος με πλούσια παράδοση, αλλά ενισχύει επίσης τη σωματική ικανότητα, τη δύναμη της θέλησης και το θάρρος των αξιωματικών και των στρατιωτών, διαδίδει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, χτίζει μια κουλτούρα κυκλοφορίας και προωθεί μια πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον εικόνα κυκλοφορίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε μια ζωντανή ατμόσφαιρα άμιλλας μεταξύ των μελών της τροχαίας, ενόψει της 80ής επετείου της Παραδοσιακής Ημέρας της Τροχαίας (21 Φεβρουαρίου 1946 - 21 Φεβρουαρίου 2026), συμβάλλοντας στην εκπαίδευση των παραδόσεων, στην καλλιέργεια της υπερηφάνειας και του αισθήματος ευθύνης μεταξύ των αξιωματικών και των στρατιωτών.

Σύμφωνα με την ανάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης Χο Τσι Μινχ, το Τμήμα Τροχαίας (PC08) είναι η μονάδα που είναι άμεσα υπεύθυνη για τη διαχείριση, την οργάνωση και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του επαγγελματικού συλλόγου ποδηλασίας. Το PC08 έχει αναπτύξει έναν οδικό χάρτη εφαρμογής, σε συντονισμό με κεντρικές και δημοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αθλητισμού για τη βελτίωση της οργάνωσης, τη θέσπιση κανονισμών προπόνησης και την επιλογή αθλητών σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Μιλώντας στην τελετή, ο Συνταγματάρχης Nguyen Dinh Duong, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ, αναγνώρισε και εκτίμησε ιδιαίτερα την προληπτική προσέγγιση της PC08 και τον συντονισμό των σχετικών μονάδων στη διαδικασία προετοιμασίας και οργάνωσης των δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Ο Συνταγματάρχης Tran Trung Hieu, Επικεφαλής του Τμήματος Τροχαίας, δήλωσε ότι η μονάδα θα εφαρμόσει το σχέδιο χρησιμοποιώντας το σύνθημα «μάθε καθώς προχωράς», διασφαλίζοντας βιώσιμη και αποτελεσματική λειτουργία και φέρνοντας την Ποδηλατική Λέσχη της Αστυνομίας της Πόλης Χο Τσι Μινχ σε τάξη και σύμφωνα με την καθορισμένη κατεύθυνση.

www.vietnam.vn