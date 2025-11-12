Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11) κοντά στην πλατεία Αναπήρων στη Νέα Ιωνία, όταν ομάδα Ρομά προσπάθησε να αρπάξει έναν 24χρονο νεαρό Ρομά αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 8-10 άτομα έσπασαν την πόρτα του σπιτιού του και με χρήση σωματικής βίας, τον επιβίβασαν σε ένα μαύρο ΙΧ αυτοκίνητο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της 42χρονης μητέρας του, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία καλώντας στο «100». Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης σήμανε συναγερμό και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 24χρονος κατάφερε να ξεφύγει από τους δράστες, οι οποίοι τελικά τράπηκαν σε φυγή.

Στην κατάθεσή του στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο νεαρός ανέφερε ότι η απόπειρα αρπαγής σχετίζεται με διαφορές που είχε με άλλους Ρομά για μια νεαρή κοπέλα. Μάλιστα, κατονόμασε δύο από τους εμπλεκόμενους στην αποτυχημένη απόπειρα.

Η 42χρονη μητέρα τόνισε στους αστυνομικούς ότι είδε ακόμη και όπλα να βγαίνουν από την πλευρά των δραστών, εκφράζοντας την αδυναμία της να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη με τον γιο της.

