Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Η ΕΛ.ΑΣ. έχει βίντεο με τον δράστη – Γνώριζε από όπλα

Στον οικισμό Κορυφάσι Μεσσηνίας χάνονται τα ίχνη του δολοφόνου που διέπραξε το διπλό έγκλημα με θύματα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης στη Φοινικούντα.

Στο συγκεκριμένο σημείο κάμερα ασφαλείας κατέγραψε για τελευταία φορά το σκούτερ του δράστη. Το Κορυφάσι απέχει 33 χιλιόμετρα από το κάμπινγκ όπου έγινε το διπλό φονικό, ενώ για να διανύσει κάποιος τη συγκεκριμένη απόσταση χρειάζεται περίπου 40 λεπτά.

Ο νεαρός ένοπλος έφυγε από το κάμπινγκ με κατεύθυνση προς Μεθώνη, πέρασε από την Πύλο , συνέχισε από τον κεντρικό δρόμο για Γιάλοβα και έφτασε μέχρι το Κορυφάσι. Εκεί τα ίχνη του χάθηκαν. Δεν αποκλείεται να μη συνέχισε ευθεία από τον κεντρικό δρόμο που καταλήγει στους Γαργαλιάνους αλλά να έστριψε δεξιά στο δρόμο που οδηγεί σε διάφορα χωριά της περιοχής. Η μηχανή έχει καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας, ωστόσο, σε καμία από αυτές δεν αποτυπώνεται η πινακίδα κυκλοφορίας (καθώς ήταν νύχτα, είχε κακοκαιρία, το όχημα έτρεχε γρήγορα και στις περισσότερες περιπτώσεις οι κάμερες ήταν σε απόσταση).

Ο δράστης παρότι περιγράφεται ως νεαρής ηλικίας από τον αυτόπτη μάρτυρα και ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, φαίνεται ότι ήξερε να χειρίζεται το περίστροφο που κρατούσε. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι πέντε από τις έξι σφαίρες του όπλου βρήκαν το στόχο τους. Πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στο κεφάλι και στο στήθος και τον επιστάτη που έτρεξε να φύγει στο πίσω μέρος του σώματός του (τρεις φορές). Η μοναδική σφαίρα που δεν βρήκε το στόχο της καρφώθηκε πάνω σε ένα τροχόσπιτο και σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα είχε στόχο τον ίδιο.

Όσον αφορά το κίνητρο του διπλού φονικού, η Αστυνομία εξετάζει δύο σενάρια.

Το πρώτο είναι να πρόκειται για έγκλημα τιμής. Δηλαδή ο ένοπλος να είχε κάτι προσωπικό με το στόχο του .

. Το δεύτερο να πρόκειται για οικονομικές ή κληρονομικές διαφορές. Ο 68χρονος είχε σημαντική οικονομική επιφάνεια και διέθετε ακίνητη περιουσία μεγάλης αξίας και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί σχηματίζουν το προφίλ του δράστη για να μπορέσουν να χαρτογραφήσουν το που θα μπορούσε να έχει βρει καταφύγιο. Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι το πιθανότερο είναι να χρησιμοποίησε το προσωπικό του μηχανάκι για να εξαπολύσει την επίθεση. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι παρά τις εκτεταμένες έρευνες δεν έχει βρεθεί πουθενά το όχημα διαφυγής.

Επίσης, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής. Εάν υπήρχε κάμερα στο σημείο, όπως λέει στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., το πιθανότερο είναι ότι θα είχε ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί.

