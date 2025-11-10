Πυρπόλησε το αυτοκίνητό του και απειλούσε τους πυροσβέστες με μαχαίρι

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στην περιοχή της Νέας Αβώρανης Αγρινίου.

Συγκεκριμένα, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr οι πυροσβέστες φθάνοντας στο σημείο, σε αυλή κατοικίας βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στην σύλληψη του άνδρα.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Ο συλληφθείς σημειωτέον έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.

Από την αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλή, ενώ από την Πυροσβεστική έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό.