Πυροσβεστικό Σώμα: Οι κρίσεις πυράρχων, αντιπυράρχων και επιπυραγών

Συνεχίστηκαν οι κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και προάχθηκαν οι παρακάτω Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026:

Κουτσούκης Απόστολος Αραμπατζής Ιωάννης Κίτσιος Λάμπρος Φυσέκης Στέργιος Γεροδήμος Κωνσταντίνος Κίτσιος Κωνσταντίνος Φούκας Στυλιανός Κόλλας Νικόλαος Μπιμπούδης Παναγιώτης Δεληγιάννης Φώτιος Νικολέτος Χρήστος Τσουβαλάς Χρυσούλης Γκαντίδης Χρήστος

Διαβάστε επίσης

Προάχθηκαν οι κάτωθι Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

Πατσιαλής Παναγιώτης Κουρούσιας Απόστολος Τετώρος Μιχαήλ Χαραλαμπάκης Χαράλαμπης Μιαούλης Ιωάννης Βαθρακογιάννης Βασίλειος Τοκαλάκης Κωνσταντίνος Μπαλτάς Παναγιώτης Κουσαρίδας Ιωάννης Φαλίδας Αργύριος Θεοδωράκος Νεκτάριος Μαρτζάκλης Βασίλειος Ρεγκάς Αργύριος Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης Ιερεμίας Νικόλαος Μαυρίδης Αντώνιος-Πρόδρομος

Προάχθηκε ο Αντιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων Λυκίδης Δημήτριος στον βαθμό του Πυράρχου, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026.

Προάχθηκαν οι παρακάτω Αντιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στον βαθμό του Πυράρχου, κατόπιν επιλογής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, ως ακολούθως:

Τσολομίτης Διαμαντής Τσάφου Γεωργία

Προάχθηκαν οι κάτωθι Αντιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στον βαθμό του Πυράρχου κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ως ακολούθως:

Τσακνάκη Ολυμπία Στούπας Δανιήλ Χαλεπλής Κυριάκος Πύργος Λάμπρος Τοπαλίδης Αναστάσιος Θεοχάρης Αντώνιος Πέτρου Γρηγόριος Αντωνόπουλος Λεωνίδας Συρουλάνης Αθανάσιος Μπούζγας Σπυρίδων Αρτινιός Γεώργιος Μπόρας Νικόλαος Γιάννος Βασίλειος Ταλίμης Σωτήριος Βλαχόγιαννης Νικόλαος Χάντζος Ιωάννης Τσιώλης Κωνσταντίνος Ξηρόκωστας Κωνσταντίνος Κυριλλίδης Κίμωνας Παπαχρήστος Αχιλλέας Πλαντζάς Αθανάσιος Καλιοντζής Δημήτριος Γεωργόπουλος Βασίλειος Τσιφούτης Αχιλλέας Κωνσταντάκης Νικήτας Τσορμπατζίδου Μαρία Μπαλαντίνας Κωνσταντίνος Παταρίδης Χαράλαμπος Φωτοπούλου Μαρία-Ελένη Μήττα Τριανταφυλλιά Μπάμπαλης Παναγιώτης Πολιτίδης Ιωάννης Αργυρόπουλος Σπυρίδωνας Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Καρούμπης Σπυρίδων Σκρέτα Αικατερίνη Καλογιαννάκης Σταύρος Νάκος Σπυρίδωνας Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Χρίστης Χαράλαμπος Μπίλιας Ιωάννης Φιλιππόπουλος Θεόδωρος

Προάχθηκαν οι κάτωθι Επιπυραγοί Γενικών Καθηκόντων στον βαθμό του Αντιπυράρχου, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ως ακολούθως:

Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος Ρίνης Δημήτριος Φετοκάκης Χαράλαμπος Τσεντιμίδου Ελευθερία Ζαραβίνος Απόστολος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Καμπέρος Ασημάκης Τσιγαράς Ηλίας Βογδανίδης Δημήτριος Μανεσιώτης Χαράλαμπος Γκιάτας Αριστείδης Λάμιας Παναγιώτης Νικολουδάκης Γεώργιος Στρατικόπουλος Ιωάννης Τάκος Παύλος Ζερβακάκης Στυλιανός Κίτσος Σπυρίδων Μπόνος Γεώργιος-Νεκτάριος Αργυρόπουλος Σωτήριος-Ελευθέριος Ντίλης Απόστολος Χατζής Βασίλειος Μαρινάκης Ευάγγελος Ορφανός Νεκτάριος Λύρας Γρηγόριος Μπαμπίλης Γεώργιος Βασιλείου Ευάγγελος Χαμαλίδης Αντώνιος Βαλτατζής Βασίλειος Τσιώμος Ιωάννης Βλαζάκης Εμμανουήλ Κυνηγόπουλος Δημήτριος Αποστολάς Παρασκευάς

Προάχθηκε ο Πύραρχος Ειδικών Καθηκόντων Γράψας Βασίλειος στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026.

Προάχθηκε ο Πύραρχος Ειδικών Καθηκόντων Σπανόπουλος Χαράλαμπος στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026.

Προάχθηκαν οι παρακάτω Αντιπύραρχοι Ειδικών Καθηκόντων στον βαθμό του Πυράρχου, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ως ακολούθως:

Καούδη Ευαγγελία Φουσιάνη Χαρίκλεια Ρούμπου Αικατερίνη Τηλιακού Δήμητρα Ζούτας Χαράλαμπος

Προάχθηκε ο Αντιπύραρχος Ειδικών Καθηκόντων Κωσταρόπουλος Αντώνιος στον βαθμό του Πυράρχου, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης.

Προάχθηκε ο Αντιπύραρχος Ειδικών Καθηκόντων Βαρυτιμιάδης Δημήτριος στον βαθμό του Πυράρχου, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης.