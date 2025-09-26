Πυροβολισμό δέχτηκαν συνοριοφύλακες που περιπολούσαν

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ μεταξύ Πέμπτης προς Παρασκευή στην περιοχή των Φερών, όταν περίπολος Συνοριακών Φυλάκων δέχθηκε πυροβολισμό από την απέναντι πλευρά του ποταμού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σφαίρα (διαμετρήματος 7,62, δηλαδή πολεμικού τυφεκίου), διαπέρασε το πίσω μέρος του οχήματος και ευτυχώς δεν υπήρχε εκεί κάποιος αστυνομικός..

Ήδη γίνονται έρευνες για να εξακριβωθεί ποιός και γιατί πυροβόλησε κατά των Ελλήνων αστυνομικών.

Υπενθυμίζουμε ότι τέτοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν και στις περισσότερες φορές η τουρκική πλευρά τα αποδίδει σε δράση εγκληματικών στοιχείων και όχι σε δικούς της στρατιωτικούς ή αστυνομικούς.

Πάντως το διαμέτρημα της βολίδας, υποδεικνύει πολεμικό τυφέκιο. Τέτοια όμως χρησιμοποιούν σε διάφορους τύπους και ιδιώτες στην Τουρκία και βέβαια μέλη εγκληματικών οργανώσεων που διακινούν παράνομα μετανάστες μέσω του ποταμού Έβρου.

Ίσως πάλι η βολή να έγινε, γιατί η τουρκική πλευρά θέλει να "βάζει εμπόδια" στις δραστηριότητες των Ελλήνων αστυνομικών, κάτι που υπό προϋποθέσεις, μπορεί να θεωρηθεί ως αναμενόμενο. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο τυφλός πυροβολισμός θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο και αυτό δεν συνάδει με μια απλή παρενόχληση δραστηριοτήτων του "αντιπάλου".

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν επιβεβαιωθεί επίσημα το περιστατικό, για να μη δοθεί περαιτέρω έκταση, είναι ακόμα μια υπενθύμιση ότι στα σύνορα του Έβρου εξακολουθεί να είναι "ρευστή" η κατάσταση και οι άνδρες του στρατού και της αστυνομίας που υπηρετούν εδώ, βρίσκονται διαρκώς σε επιφυλακή, κάτι που γίνεται δύσκολα αντιληπτό στους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας, αφού οι περισσότεροι "ζουν στον κόσμο τους".

