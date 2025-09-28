PoliceNET of Greece logo
Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας – Απεγκλωβίστηκαν άτομα

08:19 | 28/09/2025

Άστεγοι, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και αλλοδαποί, απεγκλωβίστηκαν από εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα, όπου από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία ξέσπασε φωτιά,.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, ενώ μένει να διευκρινιστεί η κατάσταση όσων απεγκλωβίστηκαν.

