Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – Δύο τραυματίες

Πτώση δέντρου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με την αστυνομία, από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Η γυναίκα μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Ρεπορτάζ Ζώης Κακκαβάς

