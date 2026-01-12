Πτολεμαΐδα: Άνδρας επιτέθηκε με γυάλινο μπουκάλι σε 33χρονη και προσπάθησε να μαχαιρώσει 53χρονο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνελήφθη άμεσα 50χρονος ημεδαπός, για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά εξακολούθηση σε βάρος 33χρονης και 53χρονου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, την 10-01-2026 τις απογευματινές ώρες σε ξενοδοχείο σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, ο 50χρονος επιτέθηκε με γυάλινο μπουκάλι σε 33χρονη ημεδαπή και εν συνεχεία με τη χρήση μαχαιριού επιτέθηκε σε 53χρονο ημεδαπό, πλην όμως δεν κατάφερε να τους τραυματίσει.

Στο σημείο μετέβησαν οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 50χρονο, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε τo προαναφερόμενο μαχαίρι, ως μέσω τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 50χρονου, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.