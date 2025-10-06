Πτήσεις Μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας

Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα προγραμματιστούν στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, πτήσεις μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου, έτους 2025-2026, με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εδώ, έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 (23:59) και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Για τους/τις μαθητές/τριες, που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση, απαιτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα:

Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης – Συγκατάθεσης του Γονέα (για ανηλίκους).

Η επιτυχής περάτωση των ιατρικών εξετάσεων πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ).

Η επιτυχής περάτωση εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδήλωσης

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο ΚΑΙ.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, εκπαίδευση και πραγματοποίηση πτήσεων στη Σχολή Ικάρων.

* Οι επιμέρους λεπτομέρειες της δράσης, καθώς και το ακριβές πρόγραμμα αυτής θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

* Οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία διεξαγωγής, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή/και διαθεσιμότητας πτητικών μέσων.

* Για τους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους, που θα επιλεγούν και διαμένουν εκτός Νομού Αττικής, δύναται να τους παρασχεθεί, εάν το επιθυμούν, δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της ΠΑ. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των μετακινήσεών τους, εντός Νομού Αττικής, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

* H δράση δύναται να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών