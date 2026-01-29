Ρεκόρ παραιτήσεων ένστολων - Βουλευτής θέτει ερωτήματα

Για σοβαρή κρίση στελέχωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, με ρεκόρ παραιτήσεων και ταυτόχρονη υποχώρηση του ενδιαφέροντος των νέων για ένταξη στο στράτευμα κάνει λόγο ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από συνεργασία με τον Τομέα Άμυνας του κόμματος. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική κυρίως στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Στρατό Ξηράς, τόσο ως προς τη συγκράτηση έμπειρων στελεχών όσο και ως προς την ελκυστικότητα της στρατιωτικής καριέρας.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, μετά την ψήφιση του ν. 5265/2026 καταγράφηκαν τέσσερις παραιτήσεις στελεχών από το πλήρωμα της νέας φρεγάτας «Κίμων» λίγο μετά τον κατάπλου της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 15 Ιανουαρίου 2026, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ παραιτήσεων στο Πολεμικό Ναυτικό με 276 αποχωρήσεις, ενώ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά δεν καλύφθηκαν οι προβλεπόμενες θέσεις στις στρατιωτικές σχολές, ιδιαίτερα σε εκείνες του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς, με τις βάσεις εισαγωγής να υποχωρούν ακόμη και μεταξύ 9.000 και 11.000 μορίων. Την ίδια στιγμή, οι προσλήψεις ΕΠΟΠ για το 2025 απέτυχαν, καθώς η προσέλευση υποψηφίων δεν ξεπέρασε το 50%.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, η μη αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών σε μισθολογικό επίπεδο και η αναστάτωση που προκάλεσε το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο έχουν πλήξει το ηθικό, ιδιαίτερα των υπαξιωματικών, οδηγώντας σε κύμα φυγής και απογοητεύοντας τους νέους. Υπογραμμίζεται ότι το έμψυχο δυναμικό είναι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων και ότι η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Με την παρέμβασή του ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για τους λόγους των παραιτήσεων και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, ώστε να ανακοπεί η φυγή στελεχών και να αποκατασταθεί η ελκυστικότητα της στρατιωτικής σταδιοδρομίας.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση αναφέρεται ότι,

Θέμα: Ανησυχητικό ρεκόρ παραιτήσεων στρατιωτικών και μειωμένη επιθυμία των νέων να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κύριε Υπουργέ,

Δημοσιεύματα αποτυπώνουν μία ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη στελέχωση στις Ένοπλες Δυνάμεις και κυρίως στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Στρατό Ξηράς, καθώς και την ελκυστικότητα της στρατιωτικής καριέρας.

Μετά την ψήφιση του ν.5265/26, γεγονός είναι οι τέσσερις νέες παραιτήσεις στελεχών από το πλήρωμα της νέας φρεγάτας «Κίμων» λίγο μετά τον κατάπλου της στον ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 15 Ιανουαρίου 2026, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Επίσης, στη βάση της άτυπης κυκλοφορίας του νομοσχεδίου, πριν την ψήφισή του (ν.5265/26), αλλά και της γενικότερης απαξίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων:

. το 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ παραιτήσεων στελεχών στο Πολεμικό Ναυτικό με τις παραιτήσεις να ανέρχονται στις 276,

. συνεχίστηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η μειωμένη κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων στις στρατιωτικές σχολές και ιδιαίτερα στις αντίστοιχες του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς, με τις βάσεις εισαγωγής να καταγράφουν πρωτοφανή πτώση, κυμαινόμενες μεταξύ 9.000 και 11.000 μορίων,

. καταγράφηκε αποτυχία στις διαδικασίες προσλήψεων ΕΠΟΠ για το 2025, αφού η προσέλευση των υποψηφίων δεν ξεπέρασε το 50%.

Η απαξιωτική στάση της κυβέρνησης προς τις ανάγκες των στελεχών λειτουργεί αποτρεπτικά και για την είσοδο νέων στο στράτευμα και για τη συγκράτηση των στελεχών με εμπειρία, σε μια περίοδο που οι ΕΔ χρειάζονται επειγόντως και νέα στελέχη και αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας, ιδιαίτερα σε ειδικότητες υψηλής τεχνολογίας.

Δεδομένου ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των στελεχών των ΕΔ, αλλά και η μη αναγνώριση (μισθολογικά, κίνητρα) της προσφοράς τους οδηγούν σε τεράστιο κύμα φυγής των στελεχών και μειώνουν την επιθυμία των νέων να ενταχθούν στο στράτευμα,

Δεδομένου ότι η τεράστια αναστάτωση που δημιούργησε η άτυπη κυκλοφορία του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ και κυρίως η ψήφισή του (ν.5265/26), έχει απογοητεύσει τα στελέχη των ΕΔ, ιδιαίτερα τους υπαξιωματικούς, και έχει επιφέρει καίριο πλήγμα στο ηθικό και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των ΕΔ,

Δεδομένου ότι οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις-κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας των στρατιωτικών, στο πλαίσιο της αντίδρασης για την ψήφιση του νομοσχεδίου, αποτύπωσαν την αγανάκτησή τους και το αίσθημα αδικίας στο πρόσωπό τους,

Δεδομένου ότι οι απόφοιτοι ΑΣΜΥ δεν αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως δημιουργικά στελέχη και κρίσιμοι κρίκοι της αλυσίδας των ΕΔ, αλλά ως παρίες, αφού δεν αναγνωρίζεται η μακρόχρονη ιστορία τους και η προσφορά τους που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική ισχύ της χώρας,

Δεδομένου ότι το έμψυχο δυναμικό των ΕΔ αποτελεί τον πολλαπλασιαστή ισχύος της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ και κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να το υποκαταστήσει,

Δεδομένου ότι η αδιαφορία για την ικανοποίηση των αναγκών των στρατιωτικών δεν συμβάλλει στην άμυνα και την εθνική ισχύ της χώρας εν γένει,

Δεδομένου ότι η πολιτεία μέσα από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης φέρει ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις,

Δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί, εν ενεργεία και εν αποστρατεία ζητούν δικαιοσύνη, σεβασμό και δικαίωμα στην αξιοπρέπεια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Έχετε λάβει γνώση επί των τελευταίων παραιτήσεων στελεχών του πληρώματος της φρεγάτας «Κίμων»; Πώς τις αξιολογείτε;

2. Έχετε μελετήσει τους λόγους εκάστης παραίτησης των στελεχών των ΕΔ;

3. Σας έχει προβληματίσει η μειωμένη επιθυμία των νέων να ενταχθούν στις ΕΔ;

4. Τι μέτρα έχετε λάβει ή προτίθεστε να λάβετε για να ανακόψετε το κύμα παραιτήσεων των στελεχών των ΕΔ;

5. Τι μέτρα έχετε λάβει ή προτίθεστε να λάβετε για να αναθερμάνετε την επιθυμία των νέων να εισαχθούν στις ΕΔ;