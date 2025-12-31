Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

Σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Κορυδαλλού «Εύξεινος Πόντος» έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο Αθανάσιο Κάμπρα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουΐτσης, καθώς και Διευθυντές Επιχειρησιακών Κεντρικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Διευθυντές των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ, Βοηθοί ΓΑΔΑ, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των εθίμων, τα οποία αποτελούν θεμέλιο της συλλογικής μας ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Στους χαιρετισμούς τους, ο Υπουργός και ο Γενικός εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τα μέλη του Συλλόγου για την παρουσία τους, απευθύνοντας ευχές για υγεία, δύναμη και αισιοδοξία, προσφέροντάς τους συμβολικά δώρα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εύχεται σε όλους το 2026 να είναι ένα έτος γεμάτο υγεία, αγάπη, δημιουργικότητα και ελπίδα.