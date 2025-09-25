Πρωτοβουλία της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την καταπολέμηση του φαινομένου της Εκδικητικής Πορνογραφίας

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αναγνωρίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διάσταση του φαινομένου της εκδικητικής πορνογραφίας, ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανάδειξη, πρόληψη και καταπολέμηση αυτής της σύγχρονης μορφής έμφυλης και διαδικτυακής βίας. Ειδικότερα:

Η εκδικητική πορνογραφία, ως μια σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητας, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των θυμάτων –στη συντριπτική πλειονότητα γυναικών– τείνει να εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα, ιδίως σε μια εποχή όπου η διάχυση προσωπικού περιεχομένου γίνεται ανεξέλεγκτα μέσω των ψηφιακών μέσων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφήνει βαθιά ψυχικά, κοινωνικά και επαγγελματικά τραύματα, ενώ συχνά δε συνοδεύεται από την ανάλογη θεσμική ευαισθητοποίηση ή επαρκή νομική θωράκιση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο φαινόμενο εμπλέκονται πλέον και ανήλικοι, τόσο ως θύματα όσο και ως δράστες, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για πολυεπίπεδη προσέγγιση και παιδική προστασία.

Οι γυναίκες αστυνομικοί, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, αλλά και ως λειτουργοί με ρόλο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, θεωρούν χρέος τους να συμβάλουν ενεργά στον αγώνα για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εντός και εκτός Σώματος.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλέσαμε σε συνεργασία την Επιτροπή Δικαιωμάτων, Ισότητας και Παιδικής Προστασίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ώστε από κοινού να προχωρήσουμε:

στη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και ημερίδων,

στη σύνταξη προτάσεων για τη θεσμική ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων,

στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και γνώσης εντός του αστυνομικού Σώματος καθώς και

στη διεκδίκηση της θεσμοθέτησης Εθνικής Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Εκδικητική Πορνογραφία.

Αποφασίστηκε ότι η έναρξη των δράσεών μας θα πραγματοποιηθεί με τη διοργάνωση ειδικής ημερίδας που θα αποτελέσει αφετηρία δημόσιου διαλόγου και θεσμικής κινητοποίησης γύρω από το φαινόμενο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο με ενότητα, διατομεακή συνεργασία και συστηματική δράση μπορούμε να ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας γύρω από τα θύματα, να σπάσουμε τη σιωπή και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση μιας μορφής βίας που παραμένει ακόμη αόρατη για πολλούς.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία της στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και παιδικής προστασίας. Σας καλούμε να σταθούμε μαζί σε αυτό το νέο, κρίσιμο μέτωπο.