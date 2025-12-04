Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Ζήτω η μαχόμενη αγροτιά!!!

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα που δίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας. Δίκαιος ο αγώνας της επιβίωσης, ο αγώνας να μείνουν ζωντανά τα χωριά της πατρίδας μας, να μείνει ζωντανός ο πρωτογενής τομέας.

Οι αστυνομικοί είμαστε μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους γιατί είμαστε τα παιδιά τους. Προερχόμαστε από την επαρχία από αγροτικά σπίτια. Ξέρουμε τον κόπο που χρειάζεται για να καρπίσει η γη. Ξέρουμε το καθημερινό κόπο για να ταΐσεις και να προσέξεις το κοπάδι. Γνωρίζουμε τι σημαίνει να περιμένεις την βροχή ή τον ήλιο, να φοβάσαι τις ασθένειες, να φορτώνεσαι το υπέρογκο κόστος για σπόρους, λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, φάρμακα, τροφές κτλ. Και στο τέλος να έρχεται ο έμπορος και να στα αγοράζει για ένα ξεροκόμματο και παράλληλα να σε κυνηγάει και η τράπεζα.

Όλος ο λαός μας είναι μαζί τους, όσο και αν η κυβέρνηση και διάφορα κυβερνητικά/ δημοσιογραφικά σκυλιά γαβγίζουν στα ΜΜΕ. Ο κοινωνικός αυτοματισμός της κυβέρνησης δεν έπιασε πήγε κουβά. Η κατρακύλα τους είναι τέτοια που εξαπολύουν απειλές κατά των αγροτών που οι ίδιοι τους εξαθλίωσαν και του έβγαλαν στα μπλόκα με τη ακολουθούμενη πολιτική τους. Οι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι με τη άθλια πολιτική όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων που υλοποιούν τη Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Αυτή η πολιτική είναι η μήτρα της εξαθλίωσης και του εξανδραποδισμού των αγροτοκτηνοτρόφων, αυτή είναι που έχει ερημώσει την ελληνική επαρχία.

Είναι απαράδεκτο, αντί η πολιτεία να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους, να επιλέγει τον δρόμο των χημικών, των ΜΑΤ, της έντασης και των προσαγωγών. Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τους συναδέλφους μας, ως «εργαλείο», για να φιμώνει δίκαιους κοινωνικούς αγώνες.

Είμαστε μαζί με τους πατεράδες μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους στα μπλόκα στο δρόμο του αγώνα. Όλου του κόσμου το δίκιο μαζί τους.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ