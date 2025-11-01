Το πρώτο τρέιλερ του «Scream 7» με την Νεβ Κάμπελ

Η Paramount και η Spyglass Media Group αποκάλυψαν το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Scream 7» του διάσημου franchise τρόμου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Νεβ Κάμπελ (Neve Campbell) στον ρόλο της Sidney Prescott.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος.

Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

Ο δημιουργός του franchise Κέβιν Γουίλιαμσον (Kevin Williamson) επιστρέφει, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Γκάι Μπάσικ (Guy Busick) αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία «Scream».