«The Riders»: Η Τζούλιαν Νίκολσον στο πλευρό του Μπραντ Πιτ σε νέα ταινία

Η Τζούλιαν Νίκολσον (Julianne Nicholson) και η Κόκο Γκρίνστοουν (Coco Greenstone) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στο πλευρό του Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» από την A24.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), ενώ ο Ντέιβιντ Κάιγκανιτς (David Kajganich) έχει αναλάβει τη διασκευή του μυθιστορήματος που έγραψε ο Τιμ Γουίντον (Tim Winton), σύμφωνα με το Deadline.

Το βιβλίο ακολουθεί τον Fred Scully (Πιτ), ο οποίος, αφού ταξίδεψε στην Ευρώπη για δύο χρόνια, καταλήγει στην Ιρλανδία με τη σύζυγο και την κόρη του. Μετά από μια ξαφνική επιθυμία της συζύγου του Jennifer, αγοράζουν μια παλιά αγροικία που βρίσκεται στη σκιά ενός κάστρου.