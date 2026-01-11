Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

Τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

Διαβάστε επίσης

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:

– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / EU – OHQ

– Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, Διοικητής ΑΣΔΑΑΜ

– Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, Διοικητής ΑΣΔΙΘ

– Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, Διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC – GR

– Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

– Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, Διοικητής ΑΣΔΥΣ