Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).
Τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.
Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:
– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ
– Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ
– Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / EU – OHQ
– Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, Διοικητής ΑΣΔΑΑΜ
– Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, Διοικητής ΑΣΔΙΘ
– Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, Διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC – GR
– Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ
– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
– Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, Διοικητής ΑΣΔΥΣ