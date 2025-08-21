PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις για την επιχείρηση με τους τραυματίες αστυνομικούς

μεταγωγη
20:22 | 21/08/2025

Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα πήραν οι τρεις άνδρες, που συνελήφθησαν την Τετάρτη 20 Αυγούστου, σε επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχή των Χανίων, στο πλαίσιο της οποίας τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

 

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε Εισαγγελέα και Ανακριτή το μεσημέρι της Πέμπτης - περίπου στις 15:30 -, ζητώντας και παίρνοντας προθεσμία για να απολογηθούν στις 25 Αυγούστου, στις 10 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από -7- κιλά κάνναβης και -16- δενδρύλλια κάνναβης.

Πηγή:  cretalive.gr 

 

ΧΑΝΙΑ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis