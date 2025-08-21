Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις για την επιχείρηση με τους τραυματίες αστυνομικούς

Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα πήραν οι τρεις άνδρες, που συνελήφθησαν την Τετάρτη 20 Αυγούστου, σε επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχή των Χανίων, στο πλαίσιο της οποίας τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε Εισαγγελέα και Ανακριτή το μεσημέρι της Πέμπτης - περίπου στις 15:30 -, ζητώντας και παίρνοντας προθεσμία για να απολογηθούν στις 25 Αυγούστου, στις 10 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από -7- κιλά κάνναβης και -16- δενδρύλλια κάνναβης.

Πηγή: cretalive.gr