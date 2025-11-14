Πρωταθλήτρια η Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Πετρούπολης, «Νίκος Παξιμαδάς», οι αγώνες του πρωταθλήματος Πετοτοσφαίρισης Γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2025, με οργανωτή τη Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Πρωταθλήτρια Ομάδα, αναδείχθηκε η αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τη 2η θέση κατέκτησε η ομάδα του Στρατού Ξηράς, την 3η θέση η ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος και την 4η θέση η ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης και φίλαθλοι του αθλήματος.

Σύνδεσμος αποτελεσμάτων αγώνων πρωταθλήματος: https://drive.google.com/file/d/17Skiv2WhFjBLVYIcp8hS1g-mTXUPm9Xf/view?usp=sharing

Πηγή: asaed.gr