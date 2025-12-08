Πρωταθλήτρια Ελλάδος η σκοπεύτρια Ευαγγελία Αλεξοπούλου

Ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας:

Η σκοπεύτρια Αλεξοπούλου Ευαγγελία της ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας, του Σ.Ο. Σπάρτης και μέλος της Ένωσής μας, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση, αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στο Ολυμπιακό αγώνισμα του αεροβόλου πιστολιού γυναικών που διεξήχθη στις 22/11/2025 στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα.

Διαβάστε επίσης

Είναι η πρώτη φορά που στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδος στο συγκεκριμένο αγώνισμα, πραγματοποιώντας έναν καταπληκτικό τελικό, αφήνοντας πίσω της αθλήτριες με συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις και Ολυμπιακούς αγώνες. Έχοντας ήδη έναν τίτλο από το 2023 στο Ολυμπιακό αγώνισμα του σπορ πιστολιού γυναικών, απέδειξε ότι ανήκει στις κορυφαίες σκοπεύτριες της χώρας.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Τζατζάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, θα ήθελαν να συγχαρούν την Ευαγγελία για τη μεγάλη της επιτυχία και να της ευχηθούν πολλές διακρίσεις στο μέλλον.