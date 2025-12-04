To 1o Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πρακτικής Σκοποβολής IPSC "έκλεψε" τις εντυπώσεις

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Κορινθίων, συνδιοργάνωσαν το 1ο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πρακτικής Σκοποβολής IPSC Αστυνομικών.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση "έκλεψε" πραγματικά τις εντυπώσεις!

Διαβάστε επίσης

Πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Σκοπευτήριο Κορίνθου, κατά το χρονικό διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025.

Ένα από τα στοιχεία που έκανε τη διοργάνωση να ξεχωρίσει ήταν η ποιότητα των συμμετεχόντων.

Πρόκειται για κορυφαίους αθλητές πρακτικής σκοποβολής από όλη την Ευρώπη, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι στελέχη των ειδικών δυνάμεων των Αστυνομιών.

Το 1ο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πρακτικής Σκοποβολής IPSC Αστυνομικών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομιών USPE, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πρακτικής Σκοποβολής IPSC και τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε.

Μία τέτοια διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη καταξιωμένων χορηγών.

Μεταξύ αυτών και η εταιρεία DPM Systems Technologies Ltd., διεθνώς αναγνωρισμένη για τα καινοτόμα συστήματα ελέγχου ανάκρουσης όπλων.

Η DPM Systems Technologies Ltd. αποτέλεσε χρυσό χορηγό του 1ου Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου Πρακτικής Σκοποβολής IPSC Αστυνομικών, στηρίζοντας ενεργά το έργο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Συμμετείχε με δύο στάδια για τους διαγωνιζόμενους αθλητές, ενώ διέθετε και περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Δείτε εντυπωσιακά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη διοργάνωση: