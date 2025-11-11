Προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ. - Ανακοίνωση του Αρχηγείου

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τη δημοσίευση πινάκων των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, του διαγωνισμού πλήρωσης εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεων ως αστυνομικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνομία, από ιδιώτες, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-320)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 11 -11-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης των ανωτέρω πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 του Ν. 4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄-6), όπως ισχύει, δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών, ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους (12-11-2025). Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου VΙI. της υπ’ αριθ. 6000/2/7818-π΄ από 10-07-2025 Προκήρυξης, με Α.Δ.Α:Ψ51Ε46ΜΤΛΒ-ΤΜ8. Επιπλέον στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ που έχει ήδη εξοφληθεί, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψηφίου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η ειδικότητα στην οποία συμμετέχει, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Δείτε την Ερμηνεία Συντομεύσεων Πίνακα κατά σειρά Επιτυχίας εδώ.

Δείτε την Ερμηνεία Συντομεύσεων Πίνακα Μη Ικανών εδώ.

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Μη Πληρούντων με ταυτότητα-1 εδώ.

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Πληρούντων με σειρά Μορίων εδώ.