Προσλήψεις 15 τεχνικών στο Πυροσβεστικό Σώμα

Σε προσλήψεις 15 ατόμων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για «την πρόσληψη 15 ιδιωτών ως Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, με τον βαθμό του Πυροσβέστη κατηγορίας Τεχνικών Π.Σ., στο πλαίσιο της ενίσχυσης των τεχνικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 9 θέσεις για ΔΕ Μηχανοτεχνίτες οχημάτων, 4 θέσεις για ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων και 2 θέσεις για ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιούς).

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στις Υπηρεσίες του Α' Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών και του Β' Πυροσβεστικού Συνεργείου Θεσσαλονίκης, όπου θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη του στόλου και του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος: https://bit.ly/4oJYUau