Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης καταδυτικού τουρισμού στο πλαίσιο της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απηύθυνε το Υπουργείο Τουρισμού με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

Όπως ανακοινώθηκε, το έργο «Καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός» βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της Γαλάζιας Ανάπτυξης και αφορά στην προστασία και προώθηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και πολιτιστικών) που έχει η χώρα. Αποσκοπεί στη δημιουργία και αναβάθμιση καταδυτικών / υποθαλάσσιων πάρκων και στην ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος, με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης, καθώς και στην προσθήκη μίας νέας δραστηριότητας στο ελληνικό τουριστικό χαρτοφυλάκιο, που ενδείκνυνται για όλο το χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων είναι έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.200.000,00 € ) και δικαιούχοι είναι:

-Φορείς διαχείρισης Καταδυτικών Πάρκων

-Πάροχοι Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

-Νομικά πρόσωπα για την δημιουργία Ελεύθερων Τεχνητών Υποβρύχιων Αξιοθέατων

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) μήνες, ενώ η ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα είναι αυστηρά με σειρά προτεραιότητας (first come - first served) μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων,.

Λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν βρίσκονται στις ιστοσελίδες:

- του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/

- του Υπουργείου Τουρισμού,

- της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Οι αιτήσεις μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται στο διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/ .