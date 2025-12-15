Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο 15ο Λύκειο Αθηνών στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, περίπου 15 ετών, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μια εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (σ.σ. πεταλούδα).

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου της έγιναν ράμματα στο χέρι ενώ η φερόμενη ως δράστης συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Κυψέλης.