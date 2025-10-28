Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠΑ 2025 Δ΄ ΕΣΣΟ – ΑΤ037/2025

Με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2025 Δ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 2002 έως και 2027 (γεννημένοι το 1981 έως και το 2006) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Μαΐου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2025.

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 31 Οκτωβρίου 2025.

γ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005.

δ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3421/2005.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 3η Νοεμβρίου 2025 και η 4η Νοεμβρίου 2025, για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής.

β. Η 3η Νοεμβρίου 2025 και η 4η Νοεμβρίου 2025, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.

γ. Η 7η Νοεμβρίου 2025 ή και μετέπειτα, αποκλειστικά για όσους στρατεύσιμους ενταχθούν στην 2025 Δ΄/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ), κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, που εκδίδεται, εφόσον απαιτηθεί, μετά την 4η Νοεμβρίου 2025.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης, εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή, με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο επανακαθορισμός της Μονάδας Κατάταξης στρατευσίμων και ανυπότακτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

Υποβολή αρνητικού αποτελέσματος τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α΄48), όπως ισχύει.

Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα ανωτέρω τεστ, δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΠ216-ΔΘΡ.