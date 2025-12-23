Προσφορά εξοπλισμού σε Υπηρεσίες

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της διαρκούς του δράσης για την έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων και την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Περιφέρειά μας, προχώρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σειρά ουσιαστικών προσφορών υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Οι εν λόγω παροχές κατέστησαν εφικτές χάρη στη συνδρομή χορηγών που εμπιστεύονται το Σωματείο μας, αναγνωρίζουν το έργο του και στηρίζουν διαχρονικά την Ελληνική Αστυνομία, επιθυμώντας παράλληλα να γνωστοποιηθεί η συμβολή τους μέσα από τη δράση μας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες προσφορές:

Στολές για το σύνολο του προσωπικού της Ο.Π.Κ.Ε. Δράμας, οι οποίες παραδόθηκαν στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Υπαστυνόμο Α΄ ΜΑΤΖΟΥΡΑ Δημήτριο, στο γραφείο της Ο.Π.Κ.Ε. Δράμας.

Οθόνη για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας Καυσίμων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της.

Φωσφορούχα γιλέκα για την Ο.Ε.Π.Τ.Α. του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, τα οποία παρέλαβε η Υπαστυνόμος Β΄ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Αναστασία, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ορατότητα του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Γραφική ύλη για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών.

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς που, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και σεβασμό προς το λειτούργημα του αστυνομικού, στέκονται αρωγοί στις προσπάθειές μας.

Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα να εργαζόμαστε προς όφελος των συναδέλφων μας και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο!