Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή τριών (3) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Υγειονομικού, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς.
Η Προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62/30-10-2025, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 9Β3Λ4653ΠΩ-ΦΔΟ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.
Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
Όσοι/ ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό υποβάλουν Αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, έως και την 15η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510
Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).
Σχετικά έγγραφα
1103826
- doc - 77,0 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (9Β3Λ4653ΠΩ-ΦΔΟ)
- pdf - 1,5 MB
ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3 ΙΑΤΡΩΝ
- pdf - 2,0 MB