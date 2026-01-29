Ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ο Υποστράτηγος Γιώργος Δούκης

Στα Χανιά έφτασε ο υποστράτηγος Γιώργος Δούκης, αναλαμβάνοντας και επίσημα τα καθήκοντά του ως νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, σηματοδοτώντας, όπως έχουμε γράψει, μια νέα σελίδα για την τοπική ΕΛ.ΑΣ.

Ο νέος Γενικός μετακινείται στην Κρήτη από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, αποτελώντας την πρώτη, μετά από αρκετά χρόνια, επιλογή Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή που δεν προέρχεται υπηρεσιακά από το νησί. Υπενθυμίζεται ότι επί περίπου έξι χρόνια διετέλεσε Διευθυντής στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Η τοποθέτησή του στην Κρήτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την αστυνόμευση του νησιού, με ζητήματα που αφορούν τόσο την καθημερινή εγκληματικότητα όσο και πιο σύνθετα φαινόμενα.

