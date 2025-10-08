Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δύο (02) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους.

Η Προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 55/06-10-2025, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ:ΨΘΘΔ4653ΠΩ-2Κ6), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Όσοι/ ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό υποβάλουν Αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 13/10/2025 ημέρα Δευτέρα, έως και την 31/10/2025, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).