Προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Περικλής Ορδουλίδης

Στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή προήχθη ο μέχρι σήμερα Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, Περικλής Ορδουλίδης.

Ο έμπειρος αξιωματικός είχε διατελέσει για πολλά χρόνια διοικητής στα Τμήματα Ασφαλείας Βέροιας και Νάουσας.

Διαβάστε επίσης

Τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε στο επιτελείο της Α.Δ. Ημαθίας.

Μια σημαντική διάκριση για εκείνον, με τους συναδέλφους του, να τον συγχαίρουν για την προαγωγή του.

Πηγή: veriotis.gr

Το Policenet.gr τον συχαίρει για την προαγωγή του και του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του.