Καταγγελία - Πάλι την πλήρωσαν οι Αστυνομικοί

Ανακοίνωση - Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς:

Προς τα Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε επίσης

Ανεπάρκεια Δήμου ή Περιφέρειας;

Όποιος κι αν φέρει την ευθύνη, ένα είναι το βέβαιο σε αυτή τη χώρα:

πάλι την πλήρωσαν οι αστυνομικοί.

Η Ένωσή μας ενημερώθηκε ότι την 26-01-2026, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων – φαινόμενα απολύτως προβλέψιμα για την εποχή και το έτος που διανύουμε – πλημμύρισε ο επαρχιακός δρόμος Πολυκάστρου – Θεσσαλονίκης, στο γνωστό και διαχρονικά προβληματικό σημείο στο ύψος του Άσπρου, όπου εδώ και δεκαετίες επαναλαμβάνεται το ίδιο επικίνδυνο σκηνικό, χωρίς καμία πρόβλεψη ή οριστική διόρθωση.

Για δύο συνεχόμενα οκτάωρα, απασχολήθηκαν τέσσερις εποχούμενες περιπολίες, συνολικά οκτώ αστυνομικοί.

Ο όρος «απασχολήθηκαν» είναι επιεικής.

Στην πραγματικότητα, τέθηκαν ως πρόβατα επί σφαγής.

Εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, κλήθηκαν να παραμείνουν σταθεροί, εντός και εκτός των περιπολικών, σε σημεία με ελάχιστη ορατότητα, ανεπαρκή φωτισμό και αυξημένο κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος, όχι μόνο για να διακόπτουν την κυκλοφορία, αλλά και για να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τις εκτροπές.



Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα όφειλε να αντιμετωπιστεί από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, με κατάλληλα τεχνικά μέσα, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή κανενός, με την Αστυνομία σε καθαρά υποστηρικτικό ρόλο και μόνο για όσο ήταν απολύτως αναγκαίο ( όπως σε κάθε σοβαρή Ευρωπαϊκή Χώρα ) .

Καταγγέλλουμε ευθέως:

Την έκθεση σε σοβαρό κίνδυνο των ζωών των συναδέλφων μας.



Τη διαχρονική αδράνεια για την οριστική επίλυση ενός προβλήματος γνωστού επί δεκαετίες.



Τη μη ανάθεση της διαχείρισης του περιστατικού σε άλλους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησης και επιτήρησης του οδικού δικτύου.



Την παντελή απουσία περιπολιών από τους τομείς ευθύνης τους επί δύο συνεχόμενα οκτάωρα, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μείνουν χωρίς αστυνόμευση, εν μέσω κακοκαιρίας.



Η λογική του «αστυνομικού για όλες τις δουλειές» και των συναδέλφων ως αναλώσιμων πρέπει να τελειώσει ΧΘΕΣ.

Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά εγκληματική υποκρισία.

Υ.Γ.

Κάποιοι που προφανώς έχουν μπερδέψει τους ρόλους τους ζητούν τη δημιουργία Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Φτιάξτε πρώτα τους δρόμους.

Ειδάλλως, αιτηθείτε τη δημιουργία Τροχαίας Χωραφοδρόμων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)