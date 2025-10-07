Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες για την υπόθεση των 147 όπλων

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν έξι από τους Τούρκους που συνελήφθησαν την προηγούμενη Πέμπτη στο Τυχερό Σουφλίου για την υπόθεση των 147 πιστολιών και εκατοντάδων γεμιστήρων, μετά την μαραθώνια απολογία τους στην Ανακρίτρια Αλεξανδρούπολης.

Με ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, οι 4 γυναίκες (ανάμεσα τους και μια μητέρα με δύο μικρα παιδιά, το ένα μωράκι) και οι δύο άνδρες προφυλακίζονται, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ξεκίνησαν στις 9 το πρωί.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το evros-news.gr oδηγήθηκαν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Φερών και τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν στις φυλακές.

Αυτή την στιγμή είναι άγνωστο τι θα γίνει με την μάνα δύο μικρών παιδιών (έχει συλληφθεί και ο άνδρας της). Πιθανόν να μεταφερθεί στον Ελαιώνα στην Αθήνα όπου υπάρχει ειδική πτέρυγα για μητέρες με παιδιά.

Σήμερα οδηγήθηκαν για απολογία άλλοι δύο Τούρκοι που ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις συμπατριώτες τους.

Όλοι οι Τούρκοι δήλωσαν πολιτικοί πρόσφυγες που διώκονται από το καθεστώς Ερντογαν και επισης άγνοια για τα όπλα που βρέθηκαν σε τσουβάλια δίπλα τους.

Να θυμίσουμε ότι χθες μια 14χρονη που είχε συλληφθεί μαζί με τους 12 συμπατριώτες της Τούρκους αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της στην Ανακρίτριας Αλεξανδρουπολης