Προεδρικό διάταγμα ορίζει νέα τοπική αργία στο ημερολόγιο - Είναι σε λίγες ημέρες

Με προεδρικό διάταγμα που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, καθιερώνεται νέα τοπική αργία για τον Δήμο Καστοριάς.

Η απόφαση, η οποία προήλθε ύστερα από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά, ορίζει την 11η Νοεμβρίου ως ημέρα αργίας και δημόσια εορτή τοπικής σημασίας.

Η ημερομηνία έχει διπλή σημασία για την πόλη, καθώς τιμάται ο πολιούχος της, Άγιος Μηνάς, αλλά και η επέτειος της απελευθέρωσης της Καστοριάς από τον τουρκικό ζυγό το 1912.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η ημέρα θα συνοδεύεται από εορταστικές εκδηλώσεις, γενικό σημαιοστολισμό σε ολόκληρο τον Δήμο από τις 8:00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, καθώς και φωταγώγηση όλων των δημόσιων και δημοτικών κτιρίων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: alfavita.gr